Лариса Галанина LarisaGalaninaLarisaGalanina
22 годаТурция/Стамбул
год на фриланс-бирже
Была
7 месяцев назад
Стильные сайты здесь!
Привет!
Меня зовут Лариса, мне 21 и я веб-дизайнер из Стамбула.
Я только начинаю погружаться в мир веб-дизайна, в голове куча крутых идей и я готова реализовать их для Вас!
Делаю крутые сайты, от лендингов до интернет-магазинов. Верстаю сама, на Тильде, или передаю макет Вашему верстальщику.
Продумываю свои дизайны от и до, учитываю каждую мелочь, чтобы мои сайты были не просто красивыми, но и удобными для пользователей.
Готова браться как за небольшие, так и за масштабные проекты.
Портфолио
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