Стильные сайты здесь!

Привет!

Меня зовут Лариса, мне 21 и я веб-дизайнер из Стамбула.

Я только начинаю погружаться в мир веб-дизайна, в голове куча крутых идей и я готова реализовать их для Вас!

Делаю крутые сайты, от лендингов до интернет-магазинов. Верстаю сама, на Тильде, или передаю макет Вашему верстальщику.

Продумываю свои дизайны от и до, учитываю каждую мелочь, чтобы мои сайты были не просто красивыми, но и удобными для пользователей.

Готова браться как за небольшие, так и за масштабные проекты.