Видеомонтажер Лариса
Доброго времени суток!
🤝 Меня зовут Лариса
C душой, профессионально, по умеренной цене СОЗДАМ цепляющее, креативное видео для ВАС и
ВАШЕГО БИЗНЕСА
Это может быть:
рекламный креативный видеоролик
стильный баннер
монтаж видео памятного события
слайдшоу в подарок близкому человек
логотип Вашей компании
✅ Помогу оформить Ваш сайт и аккаунт социальной сути...
✅ Создам для Вас YouТube- канал, научу выгружать в него видео...
✅ Оптимизирую Ваше видео...
Закажите Зhttp://video4bis.tilda.ws/larisagudimova
Заполните бриф https://forms.gle/wgvTPKs2xZUWwdTn6
Пишите: https://vk.com/bussinesonlinepomoschnik
Фейсбук: @BussinesChatBot
Viber, WhatsApp, Telegram: +79781440699
Пишите! Звоните! Рада новым знакомствам!
Портфолио
- Озвучка76 просмотров
- Субтитры68 просмотров
- Субтитры66 просмотров
- 3D Логотип30 просмотров
- Рекламный ролик71 просмотр
- Оформление Инстаграм53 просмотра
- Монтаж видео56 просмотров
- Сторис28 просмотров
- Объяснение45 просмотров
- Знакомство53 просмотра
- Юмор23 просмотра
- 3D Видеопрезентация30 просмотров