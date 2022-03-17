Видеомонтажер Лариса

Доброго времени суток!

🤝 Меня зовут Лариса

C душой, профессионально, по умеренной цене СОЗДАМ цепляющее, креативное видео для ВАС и

ВАШЕГО БИЗНЕСА

Это может быть:

 рекламный креативный видеоролик

 стильный баннер

 монтаж видео памятного события

 слайдшоу в подарок близкому человек

 логотип Вашей компании

✅ Помогу оформить Ваш сайт и аккаунт социальной сути...

✅ Создам для Вас YouТube- канал, научу выгружать в него видео...

✅ Оптимизирую Ваше видео...

Закажите Зhttp://video4bis.tilda.ws/larisagudimova 

Заполните бриф https://forms.gle/wgvTPKs2xZUWwdTn6 

Пишите: https://vk.com/bussinesonlinepomoschnik 

Фейсбук: @BussinesChatBot 

Viber, WhatsApp, Telegram: +79781440699 

Телефон: +380671047148 

Пишите! Звоните! Рада новым знакомствам! 