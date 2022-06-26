Путь в тысячу ли начинается с первого ❶ шага.
Добро пожаловать на профиль начинающего фрилансера!👋
Какова моя специализация❔:
● Верстальщик качественных адаптивных сайтов с использованием последних технологий.
Что привело меня сюда ❔:
● Я решил начать карьеру фрилансера потому что люблю создавать сайты и хочу в этом реализовываться.
Да, я начинающий :
● Только начав свой путь я понимаю что отсутствие отзывов не внушает доверия, однако, несмотря на это, я имею за собой полноценные сайты которые вы можете оценить сами.
● Более того, я всегда на связи, со мной можно обсудить любой вопрос и я постараюсь моментально ответить.
Конкретно про навыки 💪:
- HTML5, CSS3,JS.
- WORDPRESS
- Кроссбраузерность.
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Bootstrap 4,5.
- Flexbox/Grid.
- SCSS.
- Parallax scrolling.
- Написание простого, читабельного, валидного кода.
- Использование современных форматов изображений.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts).
Как связаться ❔:
● Telegram: Larthria
● E-mail: [email protected]
Буду ждать сообщений, всегда рад сотрудничеству!
Я против войны в Украине!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
—
нет безопасных платежей
Портфолио
- Сайт Облачного Гейминга19 просмотров
- Сайт-портфолио дизайнера20 просмотров
- Сайт диджея BRIGHTLIGHT DJ18 просмотров
Отзывы заказчиков
$12
10 баллов
2 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!