Путь в тысячу ли начинается с первого ❶ шага.

Добро пожаловать на профиль начинающего фрилансера!👋

Какова моя специализация❔:

● Верстальщик качественных адаптивных сайтов с использованием последних технологий.

﻿Что привело меня сюда ❔:

● Я решил начать карьеру фрилансера потому что люблю создавать сайты и хочу в этом реализовываться.

Да, я начинающий :

● Только начав свой путь я понимаю что отсутствие отзывов не внушает доверия, однако, несмотря на это, я имею за собой полноценные сайты которые вы можете оценить сами.

● Более того, я всегда на связи, со мной можно обсудить любой вопрос и я постараюсь моментально ответить.

﻿﻿﻿Конкретно про навыки 💪:

HTML5, CSS3,JS.

WORDPRESS

Кроссбраузерность.

Блочная фиксированная / резиновая верстка.

Адаптивная верстка.

Bootstrap 4,5.

Flexbox/Grid.

SCSS.

Parallax scrolling.

Написание простого, читабельного, валидного кода.

Использование современных форматов изображений.

Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts).

﻿Как связаться ❔:

● Telegram : Larthria

﻿● E-mail : [email protected]

Буду ждать сообщений, всегда рад сотрудничеству!