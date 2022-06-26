Larthria

Дмитрий Кулиев Larthria

 
22 годаРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Путь в тысячу ли начинается с первого &#10102; шага.

Добро пожаловать на профиль начинающего фрилансера!👋

Какова моя специализация❔:

● Верстальщик качественных адаптивных сайтов с использованием последних технологий.

﻿Что привело меня сюда ❔:

Я решил начать карьеру фрилансера потому что люблю создавать сайты и хочу в этом реализовываться.

Да, я начинающий :

Только начав свой путь я понимаю что отсутствие отзывов не внушает доверия, однако, несмотря на это, я имею за собой полноценные сайты которые вы можете оценить сами.

Более того, я всегда на связи, со мной можно обсудить любой вопрос и я постараюсь моментально ответить.

﻿﻿﻿Конкретно про навыки 💪:

  • HTML5, CSS3,JS.
  • WORDPRESS
  • Кроссбраузерность.
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Bootstrap 4,5.
  • Flexbox/Grid.
  • SCSS.
  • Parallax scrolling.
  • Написание простого, читабельного, валидного кода.
  • Использование современных форматов изображений.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts).

﻿Как связаться ❔:

Telegram: Larthria

﻿● E-mail: [email protected]

Буду ждать сообщений, всегда рад сотрудничеству!

WordPressBootstrapSCSS
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guest_16110932895928
Россия
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
$12
10 баллов
2 года назад
Публикация модов на игру Resident Evil 2: Remake
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