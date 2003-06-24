Психолог, копирайтер Занимаюсь копирайтингом и рерайтингом. Владею множеством профессиональных навыков, среди которых:

•Владение компьютером: Интернет, Электронная почта, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, CorelDRAW, SAI Paint Tool

•Написание и редактирование текстов

•Разработка творческих эскизов

•Умение находить нужную информацию

•Скоростная печать



ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:

•Креативность

•Коммуникабельность

•Высокая обучаемость

•Ответственность

•Исполнительность

•Дисциплинированность

•Клиентоориентированность

•Грамотная письменная и устная речь

•Внимательность

Я против войны в Украине !