Психолог, копирайтер
Занимаюсь копирайтингом и рерайтингом. Владею множеством профессиональных навыков, среди которых:
•Владение компьютером: Интернет, Электронная почта, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, CorelDRAW, SAI Paint Tool
•Написание и редактирование текстов
•Разработка творческих эскизов
•Умение находить нужную информацию
•Скоростная печать
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:
•Креативность
•Коммуникабельность
•Высокая обучаемость
•Ответственность
•Исполнительность
•Дисциплинированность
•Клиентоориентированность
•Грамотная письменная и устная речь
•Внимательность
Я против войны в Украине!
Редактирование и Корректура
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$2/час
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Транскрибация
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$3/час
от $1от 1 дня
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