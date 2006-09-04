Основная направленность деятельности компании Lava Software Department - разработка ПО под мобильные платформы:
- MIDP 1.0/2.0 (Java ME);
- Danger 3.4 и выше (T-Mobile Sidekick);
- BREW;
Игры, стационарные приложения и системы типа "клиент-сервер". Большой опыт работы. Уникальный дизайн приложений, возможна разработка полностью нестандартных интерфейсов (без использования стандартных элементов управления), создание нескольких билдов (сборок) для разных телефонов множества производителей.
Возможно создание конструкторов java-приложений (для быстрого создания пользователем различных однотипных приложений).
Работа с различными сетевыми технологиями (SMS/MMS, Socket connection, HttpConnection).
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Другие услуги компании:
- Разработка программного обеспечения под Windows;
- Web-дизайн (разработка сайтов "под ключ") - от персональных веб-страничек (визитных карточек) до корпоративных веб-сайтов.
- Компьютерная графика:
а) разработка логотипов;
б) дизайн интерфейсов;
в) разработка flash-презентаций;
г) 3D-дизайн
И многое другое.
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