Lava

Сергей Наломенко Lava

 
38 летУкраина/Одесса
18 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Lava Software Department

Основная направленность деятельности компании Lava Software Department - разработка ПО под мобильные платформы:

- MIDP 1.0/2.0 (Java ME);

- Danger 3.4 и выше (T-Mobile Sidekick);

- BREW;

Игры, стационарные приложения и системы типа "клиент-сервер". Большой опыт работы. Уникальный дизайн приложений, возможна разработка полностью нестандартных интерфейсов (без использования стандартных элементов управления), создание нескольких билдов (сборок) для разных телефонов множества производителей.

Возможно создание конструкторов java-приложений (для быстрого создания пользователем различных однотипных приложений).

Работа с различными сетевыми технологиями (SMS/MMS, Socket connection, HttpConnection).

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Другие услуги компании:

- Разработка программного обеспечения под Windows;

- Web-дизайн (разработка сайтов "под ключ") - от персональных веб-страничек (визитных карточек) до корпоративных веб-сайтов.

- Компьютерная графика:

а) разработка логотипов;

б) дизайн интерфейсов;

в) разработка flash-презентаций;

г) 3D-дизайн

И многое другое.

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Отзывы заказчиков
GMax
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$300
10 баллов
14 лет назад
Редизайн молодежного портала
Сергей, один из первых подметил и предложил именно структурирование проекта и присутствие соицальной направленности.Далее по почте прислал доработанный вариант. Всем спасибо за отклики.
Заказчик поствил не простую задачу, нужно было нести немного не стандартное решение и реализовать более гибкий вариант. В процессе работы давались коментарии по почте и финанльный вараинт утвержден. Оплата по факту и в срок. В дальнеёшем буду получать от него новые заказы.
Ответный отзыв
ipadm
47 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$600
10 баллов
15 лет назад
Каталог продукции для мобильных телефонов
Прекрасно справился с разработкой. Профессиональный подход и 100% понимание наилучшего пути решения. Приятно работать с исполнителем, который понимает и выполняет потребности заказчика. Очень рекомендую! Все что связано с мобильными приложениями Сергей может реализовать. Проверено ОТК ;)
Отличный заказчик :)
Ответный отзыв
grw
37 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$10
5 баллов
17 лет назад
Скрипт отправки почты (ASP)
Крайне быстро исполнитель предоставил скрипт, заточенный под мои нужды и сам вставил на страницу. Следовательно, высшая оценка - 10. Советую работать с этим исполнителем (по крайней мере по части скриптов).
5/5
Ответный отзыв
Bartwww
Ю.Л. 
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
1 отзыв
$20
10 баллов
17 лет назад
Внедрить форум phpbb на готовый дизайн
Прекрасная работа по установке форума на дизайн. Большое спасибо. Будем сотрудничать и неоднократно :)
Мне понравилась работа с этим заказчиком. Давление было, но оно было минимальным, и это вполне нормально, т. к. любой заказчик желает поскорее получить готовую работу. Но в целом - отлично, рекомендую!
Ответный отзыв
vitalek
Гость 
NaN лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
$20
10 баллов
17 лет назад
Нужно оказать одну услугу!
Сделал всё быстро и качественно!
5/5
Ответный отзыв