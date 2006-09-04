Заказчик поствил не простую задачу, нужно было нести немного не стандартное решение и реализовать более гибкий вариант. В процессе работы давались коментарии по почте и финанльный вараинт утвержден. Оплата по факту и в срок. В дальнеёшем буду получать от него новые заказы.