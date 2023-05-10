Lavrovchek

Начинающий специалист в сфере видеомонтажа, фотошопа и копирайта

Я трудолюбивый начинающий специалист в сфере видеомонтажа, фотошопа, а так же копирайта, ранее делал красивые видео нарезки,создавал с нуля красивые видео,писал текста, а так же достаточно длительное время работал с разными программами по фотошопу,после чего узнал что на этом можно зарабатывать и теперь я ищу работу по своиму хобби.