Lavrovchek

Влад Лавров Lavrovchek

 
21 годРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Начинающий специалист в сфере видеомонтажа, фотошопа и копирайта

Я трудолюбивый начинающий специалист в сфере видеомонтажа, фотошопа, а так же копирайта, ранее делал красивые видео нарезки,создавал с нуля красивые видео,писал текста, а так же достаточно длительное время работал с разными программами по фотошопу,после чего узнал что на этом можно зарабатывать и теперь я ищу работу по своиму хобби.

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нет постоянных исполнителей
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