Lavrovchek

Нужно разработать конструктор-раскраску для существующего сайта в соответствии с тз
Дизайн сайтов3 заявки
Закрыт
7 месяцев назад
Я трудолюбивый начинающий специалист в сфере видеомонтажа, фотошопа, а так же копирайта, ранее делал красивые видео нарезки,создавал с нуля красивые видео,писал текста, а так же достаточно длительное время работал с разными программами по фотошопу,после чего узнал что на этом можно зарабатывать и теперь я ищу работу по своиму хобби.
Нужно разработать конструктор-раскраску для существующего сайта в соответствии с тз
Нужно создать аватарку и обложку для сообщества в стилистике мультифильма "Футурама"