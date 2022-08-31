Профессиональная ретушь ФОТО [email protected]
Здравствуйте!
Меня зовут Ольга, я профессиональный ретушер. Проживаю в Украине. Опыт в обработке фото больше 10 лет и
специализируюсь на следующих видах ретуши:
▪Базовая ретушь
▪Комплексная (глубокая) ретушь
▪Fashion & Beauty-ретушь
▪Каталоги и lookbook
▪Ретушь ростовых фото
▪Женская и мужская
▪Свадебная ретушь
▪Обработка пейзажей
Владею следующими навыками:
▪️ретушь кожи
▪️пластика
▪️ретушь одежды: удаление лишних складок
▪️чистка фона, удаление лишних объектов, замена фона
▪️ретушь волос: удаление лишних волосков, коррекция формы прически
▪️ретушь макияжа, отбеливание зубов, чистка белков глаз, ногтей и т.д.
▪️выравнивание тона кожи, приведение к естественному оттенку
▪️цветокоррекция
Портфолио
- Убрать логотип19 просмотров
- Тонирование + ретушь28 просмотров
- Свадебное фото20 просмотров
- Ретушь предметных фото19 просмотров
- Ретушь18 просмотров
- Ретушь, цветокоррекция, пластика, монтаж18 просмотров
- Детская съёмка \ New Born Baby25 просмотров