Здравствуйте!

Меня зовут Ольга, я профессиональный ретушер. Проживаю в Украине. Опыт в обработке фото больше 10 лет и

специализируюсь на следующих видах ретуши:

▪Базовая ретушь

▪Комплексная (глубокая) ретушь

▪Fashion & Beauty-ретушь

▪Каталоги и lookbook

▪Ретушь ростовых фото

▪Женская и мужская

▪Свадебная ретушь

▪Обработка пейзажей

Владею следующими навыками:

▪️ретушь кожи

▪️пластика

▪️ретушь одежды: удаление лишних складок

▪️чистка фона, удаление лишних объектов, замена фона

▪️ретушь волос: удаление лишних волосков, коррекция формы прически

▪️ретушь макияжа, отбеливание зубов, чистка белков глаз, ногтей и т.д.

▪️выравнивание тона кожи, приведение к естественному оттенку

▪️цветокоррекция