Нужно было сделать очень срочно 2 баннера, Евгения откликнулась очень быстро. Сделали с ней баннеры за пару-тройку часов, с первым пришлось повозиться ( но это я очень-очень придирчива) переделывала без проблем. Второй сделала моментом просто отлично! Бонусом сделала мне третий баннер с простой переработкой. Очень довольна! Всем рекомендую!