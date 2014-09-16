LazyArts

Евгения LazyArts

 
31 годРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Качество, высокая скорость, позитив :)

Энергичная и амбициозная дизайн-студия LazyArts.

Часть наших работ здесь: https://freelance.ru/SmirnovaEvgen

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Отзывы заказчиков
nattaxa
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Нарисовать баннер
Нужно было сделать очень срочно 2 баннера, Евгения откликнулась очень быстро. Сделали с ней баннеры за пару-тройку часов, с первым пришлось повозиться ( но это я очень-очень придирчива) переделывала без проблем. Второй сделала моментом просто отлично! Бонусом сделала мне третий баннер с простой переработкой. Очень довольна! Всем рекомендую!
Заказчик знает чего хочет и четко формулирует задачи. Оплата в срок. Приятно было работать! Буду рада дальнейшему сотрудничеству :)
Ответный отзыв
Баннеры
1 отзыв
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
3D-графика
нет отзывов
от $100
от 2 дней
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $100
от 5 дней
нет рейтинга
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $100
от 3 дней
нет рейтинга
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
от $100
от 2 дней
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
от $100
от 5 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $170
от 3 дней
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $150
от 5 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $100
от 3 дней
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
от $150
от 3 дней
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $20
от 2 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $200
от 5 дней
нет рейтинга
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