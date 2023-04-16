Елена Киржаева LeanykoLeanyko
45 летРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Иллюстрации и персонажи
Рисую иллюстрации:
книжные, для детей, фэнтези. Обложки, зины, открытки, арты.
Персонажи. Эмоции. Скетчи.
Портреты стилизованные, аниме, Digital
Традиционный рисунок – акварель, гуашь, графика, акрил и пр. с оцифровкой в Photoshop.
Digital-рисунок в Photoshop.
Рисование в Photoshop с обработкой фотографии или поверх фото.
Для заказа необходимо подробное техническое задание с референсами, с примерами стиля и желаемого результата.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Эскизы к татунет просмотров
- Разработка персонажа. Дева-богатырьнет просмотров
- Книжные детские иллюстрациинет просмотров
- Иллюстрации животные31 просмотр
- Эскиз доработки тату49 просмотров
- Персонажи, аниме-портреты56 просмотров
- Иллюстрации, скетчи, портреты61 просмотр
- Персонажи47 просмотров
- Иллюстрации книжные51 просмотр