Иллюстрации и персонажи

Рисую иллюстрации:

книжные, для детей, фэнтези. Обложки, зины, открытки, арты.

Персонажи. Эмоции. Скетчи.

Портреты стилизованные, аниме, Digital

Традиционный рисунок – акварель, гуашь, графика, акрил и пр. с оцифровкой в Photoshop.

Digital-рисунок в Photoshop.

Рисование в Photoshop с обработкой фотографии или поверх фото.

Для заказа необходимо подробное техническое задание с референсами, с примерами стиля и желаемого результата.