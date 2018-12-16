Необходимо через АПИ платежной системы подключить/настроить на сайт мерчант/форму оплаты, для формерования оплаты. Всё что нужно скину. можете писать в телеграм
Веб-программирование2 заявки
Закрыт
5 лет назад
Необходимо через АПИ платежной системы подключить/настроить на сайт мерчант/форму оплаты, для формерования оплаты. Всё что нужно скину. можете писать в телеграм
Здравствуйте. Имеется работчий парсер, который парсит курсы с 3х бирж, но стала необходимость в добавлении еще 2х (Bitfinex и Exmo) Всё что нужно скину.
Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: [url=/users/Kirilll_No/portfolio/dizajn-sajtov-9/vape-shop-landing-page-2092847/]Пример работы[/url]