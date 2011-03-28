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Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
14 лет назад
Работа выполнена качественно и в срок. Отзывчивый, поясняющий автор. Спасибо!
$17
10 баллов
14 лет назад
Людмила в короткий срок выполнила работу, как раз так, как я хотел. Спасибо! С удовольствием оставляю заслуженный положительный отзыв.
$25
10 баллов
14 лет назад
Очень ответственный фрилансер. Работы выполнена точно в срок и качественно. Мои рекомендации. +10 балов
Ответный отзыв
Спасибо большое. Приятно было работать. Рекомендую!
Рефераты, Курсовые и Дипломы
3 отзыва
от $17
от 5 дней
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