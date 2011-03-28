LediLjudmila

Людмила LediLjudmila

 
44 года
14 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

BoluxTO
Илья 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$40
10 баллов
14 лет назад
Курсовая по психологии
Работа выполнена качественно и в срок. Отзывчивый, поясняющий автор. Спасибо!
El_Brujo
Артем 
44 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$17
10 баллов
14 лет назад
Курсовая работа по экономическому анализу
Людмила в короткий срок выполнила работу, как раз так, как я хотел. Спасибо! С удовольствием оставляю заслуженный положительный отзыв.
alex81-11
Алексей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
47 отзывов(-1)
$25
10 баллов
14 лет назад
Реферат экономическая география транспорта
Очень ответственный фрилансер. Работы выполнена точно в срок и качественно. Мои рекомендации. +10 балов
Спасибо большое. Приятно было работать. Рекомендую!
Ответный отзыв
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3 отзыва
от $17
от 5 дней
нет рейтинга