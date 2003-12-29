Иллюстратор. Большой опыт в рисовании портретов.

Обладаю грамотностью, умею писать художественные и публицистические тексты, ориентируюсь в актуальных злободневных темах. Кроме того внимательна к деталям и аккуратна, умею находить общий язык с разнохарактерными людьми. Имею красный диплом по специальности "художник" в МАУ ДШИ г. Тулуна. Обладаю навыками работы в художественных компьютерных программах. Занимаюсь покадровой 2D анимацией, веду свой тикток канал. Хорошо справляюсь с поставленной задачей, ответственна и соблюдаю дедлайны.