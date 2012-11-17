Пудрил мне мозги 2 недели, вместо 4 обещанных дней. И в итоге отказался от работы. P.S. Это не правда, я предоставил все данные к сайту. ftp, mysql, доступ к хостингу и админке. Или я должен был научить программиста пользоваться ftp доступом?