Lee_

Антон Ли Lee_

 
31 годРоссия/Краснодар
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Внимание заказчики.

Методом работы таков

Мы обговариваем с вами работу.

Вы утверждаете мою заявку

Я сдаю.

Дарабатываем.

Вы платите

Если у человека нету отзывов, предоплата обезательна взависимости от суммы проекта.

КИДАЛЫ ПРОХОДЯТ МИМО.

HTML [4.01,5] CSS[2,3], XHTML

Валидная верстка

сайт с нуля.

дизайн сайта

доработка сайта

Модули для Opencart

валидность 100%

натяжка на cms

wp, joomla[1.5-2.5], opencart [1.5-2.5] Битрикс, Mogneto DLE и другие

javascript, Jquery,

php OOP MVC Kohana CodeIngiter

В связи с тем что отзывов нету работаю по ФАКТУ

PHPJavascriptOpenCartВерстка сайтаДизайн сайтаHTMLCSSJoomlajQueryБитриксDLE
Отзывы заказчиков
dramuha
Роман 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$65
0 баллов
11 лет назад
Верстка opencart
Пудрил мне мозги 2 недели, вместо 4 обещанных дней. И в итоге отказался от работы. P.S. Это не правда, я предоставил все данные к сайту. ftp, mysql, доступ к хостингу и админке. Или я должен был научить программиста пользоваться ftp доступом?
paytrend
Антон 
35 летЧехия
12 лет в сервисе
Был
год назад
$25
10 баллов
11 лет назад
Необходима "натяжка" HTML-шаблона
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!