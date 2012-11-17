Внимание заказчики.
Методом работы таков
Мы обговариваем с вами работу.
Вы утверждаете мою заявку
Я сдаю.
Дарабатываем.
Вы платите
Если у человека нету отзывов, предоплата обезательна взависимости от суммы проекта.
КИДАЛЫ ПРОХОДЯТ МИМО.
HTML [4.01,5] CSS[2,3], XHTML
Валидная верстка
сайт с нуля.
дизайн сайта
доработка сайта
Модули для Opencart
валидность 100%
натяжка на cms
wp, joomla[1.5-2.5], opencart [1.5-2.5] Битрикс, Mogneto DLE и другие
javascript, Jquery,
php OOP MVC Kohana CodeIngiter
В связи с тем что отзывов нету работаю по ФАКТУ
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$65
0 баллов
11 лет назад
Пудрил мне мозги 2 недели, вместо 4 обещанных дней. И в итоге отказался от работы. P.S. Это не правда, я предоставил все данные к сайту. ftp, mysql, доступ к хостингу и админке. Или я должен был научить программиста пользоваться ftp доступом?
$25
10 баллов
11 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!