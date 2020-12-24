Меня зовут Максим, я занимаюсь созданием сайтов с уникальным дизайном на платформе Тильда.
Помогаю малому и среднему бизнесу упаковать их продукт или услугу с помощью эффективного и простого дизайна.
Мой блог о дизайне и фрилансе: https://www.instagram.com/nosovmaxim/
Моя специализация:
Дизайн сайтов:
Работаю в программе Figma. В основном создаю лендинги, сайты визитки и интернет магазины. Никаких шаблонов, все проекты разрабатываются по индивидуальным концепциям. Адаптивный дизайн подразумевает разработку макетов для десктопа, планшета и смартфона - 1200 px, 768 px, 480 px и 320 px. Ваш сайт будет отлично смотреться на любом устройстве.
Сайты "под ключ" на платформе Тильда:
Создаю НЕ шаблонные решения, работаю в ZERO блоке. Дизайн макет сайта создаю в программе Figma. Сайт будет адаптивен для всех устройств — мобильные, планшеты.
В зависимости от сайта, возможны следующие услуги:
- Подключение домена
- Подключение форм обратной связи
- Настройка корзины
- Настройка каталога товаров
- Подключение платёжных систем
- Подключение аналитики (Яндекс.Метрика)
- Подключение CRM системы с уведомлениями на почту и Телеграм
- SEO оптимизация
- Личный кабинет пользователя
- Базовая анимация
Этапы работы:
Брифинг - #1:
Вы заполняете небольшой бриф, после чего мы обсуждаем будущий сайт, основные цели, стилистику и цветовую гамму. Согласовываем сроки и стоимость.
Дизайн - #2:
Создаю дизайн первого экрана главной страницы, после его утверждения и получения первой части оплаты, я делаю дизайн всего сайта.
Запуск - #3:
После внесения правок и утверждения конечного дизайна сайта, я переношу его на платформу Тильда. Подключаю домен, настраиваю SEO и другие технические настройки.
Передача сайта - #4:
После получения второй части оплаты, я передаю вам все исходные материалы по проекту и пароль от Тильды. Если появится необходимость то, в течение двух недель, я бесплатно консультирую и обучаю работе с Тильдой (замена текста, загрузка новых фотографий и так далее)
График работы и связь:
График работы: ежедневно (с 9:00 до 22:00 МСК)
- E-mail — [email protected]
- Telegram — @nosovmax
- VK — vk.com/tildakzn
Условия оплаты:
Я работаю по предоплате 30% либо по безопасной сделке, принимаю оплату на карту Сбербанка или на кошелек в системе Яндекс.Деньги.
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