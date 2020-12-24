Дизайн сайтов. Сайты на платформе Тильда "под ключ".

Меня зовут Максим, я занимаюсь созданием сайтов с уникальным дизайном на платформе Тильда.

Помогаю малому и среднему бизнесу упаковать их продукт или услугу с помощью эффективного и простого дизайна.

Мой блог о дизайне и фрилансе: https://www.instagram.com/nosovmaxim/

Моя специализация:

Дизайн сайтов:

Работаю в программе Figma. В основном создаю лендинги, сайты визитки и интернет магазины. Никаких шаблонов, все проекты разрабатываются по индивидуальным концепциям. Адаптивный дизайн подразумевает разработку макетов для десктопа, планшета и смартфона - 1200 px, 768 px, 480 px и 320 px. Ваш сайт будет отлично смотреться на любом устройстве.

Сайты "под ключ" на платформе Тильда:

Создаю НЕ шаблонные решения, работаю в ZERO блоке. Дизайн макет сайта создаю в программе Figma. Сайт будет адаптивен для всех устройств — мобильные, планшеты.

В зависимости от сайта, возможны следующие услуги:

- Подключение домена

- Подключение форм обратной связи

- Настройка корзины

- Настройка каталога товаров

- Подключение платёжных систем

- Подключение аналитики (Яндекс.Метрика)

- Подключение CRM системы с уведомлениями на почту и Телеграм

- SEO оптимизация

- Личный кабинет пользователя

- Базовая анимация

Этапы работы:

Брифинг - #1:

Вы заполняете небольшой бриф, после чего мы обсуждаем будущий сайт, основные цели, стилистику и цветовую гамму. Согласовываем сроки и стоимость.

Дизайн - #2:

Создаю дизайн первого экрана главной страницы, после его утверждения и получения первой части оплаты, я делаю дизайн всего сайта.

Запуск - #3:

После внесения правок и утверждения конечного дизайна сайта, я переношу его на платформу Тильда. Подключаю домен, настраиваю SEO и другие технические настройки.

Передача сайта - #4:

После получения второй части оплаты, я передаю вам все исходные материалы по проекту и пароль от Тильды. Если появится необходимость то, в течение двух недель, я бесплатно консультирую и обучаю работе с Тильдой (замена текста, загрузка новых фотографий и так далее)

﻿

График работы и связь:

График работы: ежедневно (с 9:00 до 22:00 МСК)

Условия оплаты:

Я работаю по предоплате 30% либо по безопасной сделке, принимаю оплату на карту Сбербанка или на кошелек в системе Яндекс.Деньги.