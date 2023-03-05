LegenDAS555

Алекс LegenDAS555

 
25 летРоссия/Москва
год на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Опытный программист с навыками разработки на языках C, C++, C#, Python и Ruby.

Опытный программист с навыками разработки на языках C, C++, C#, Python и Ruby.
Имею успешный опыт разработки и поддержки сложных проектов, а также опыт работы в команде.
Ключевые навыки включают: алгоритмическое мышление, объектно-ориентированное программирование, работа с базами данных и оптимизация производительности.
Готов к новым проектам и постоянному саморазвитию в области программирования.

PythonRuby