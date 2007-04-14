Волшебник фронтенда, готовый воплотить ваши веб-мечты в реальность!

Кто я такой? Я фронтендер и верстальщик, который готов помочь вам воплотить все ваши идеи в стильные и функциональные веб-страницы. Сделаю так, чтобы работа со мной была максимально удобной. Просьбы и пожелания уже включены в стоимость, поэтому если вы упустили ряд мелочей в дизайне они будут добавлены на сайт. Мне важно чтобы клиент остался довольным. Мои навыки включают в себя владение: HTML, CSS, JavaScript, TypeScript и Scss, а также знания React и WordPress.Способен сделать и продумать адаптивную верстку сайта. Буду рад с вами поработать!



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