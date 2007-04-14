Кто я такой? Я фронтендер и верстальщик, который готов помочь вам воплотить все ваши идеи в стильные и функциональные веб-страницы. Сделаю так, чтобы работа со мной была максимально удобной. Просьбы и пожелания уже включены в стоимость, поэтому если вы упустили ряд мелочей в дизайне они будут добавлены на сайт. Мне важно чтобы клиент остался довольным. Мои навыки включают в себя владение: HTML, CSS, JavaScript, TypeScript и Scss, а также знания React и WordPress.Способен сделать и продумать адаптивную верстку сайта. Буду рад с вами поработать!
Ссылки на работы:
Konstract: https://yusif641.github.io/Konstract/
HouseVop: https://yusif641.github.io/HouseVop/
Cryptosense: https://yusif641.github.io/Cryptosense/
CoffeeStyle: https://yusif641.github.io/CoffeeStyle/
Castaway: https://yusif641.github.io/Castaway/
Способы связаться:
Электронная почта: [email protected]
Ватсап: +7 (965) 607-79-16
Telegram: https://t.me/BGLegendBG
Дискорд: legendbg
Способы оплаты:
Сбербанк
Тинькофф
(Или любой другой удобный для вас способ)
Ссылки на работы:
Konstract: https://yusif641.github.io/Konstract/
HouseVop: https://yusif641.github.io/HouseVop/
Cryptosense: https://yusif641.github.io/Cryptosense/
CoffeeStyle: https://yusif641.github.io/CoffeeStyle/
Castaway: https://yusif641.github.io/Castaway/
Портфолио
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