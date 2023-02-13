Я занимаюсь разными сферами, в которых требуются знания, профессионализм, опыт, аккуратность и профессиональный инструмент. К примеру занимаюсь ремонтом электроники, восстановлением устройств и данных на них. Смартфоны, планшеты, телевизоры, блютуз устройства, музыкальные центры и т. д.

Также являюсь мастером по ремонту мототехники, мотоциклов, квадроциклов, багги, скутеров, мопедов, снегоходов и прочей малокубатурной бензиновой техники.

Занимался на профессиональном уровне брейком, почти попал в команду Bad Balance, сборную России по данному направлению танцев. Был хореографом два года в направлениях breake-dance, hip-hop. Полуфиналист турнира COMBOnation.

Работал на студии звукозаписи, занимался сведением, написанием музыки и текстов, корректировкой вокала и прочим улучшением качества звучания. Писал музыку для себя. Также являлся диджеем и ведущим мероприятий в ночных клубах.