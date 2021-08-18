Профессиональный монтаж, озвучка

Опыт работы:

Больше пяти лет работаю с озвучкой. Дублировала с популярными студиями LeDoyen и ТакТребаПродакшн. Последние два года организовала рабочее место на дому и беру заказы.

Монтирую для зарубежных фриланс платформ:

- нарезка видеосэмплов и построение финального видео

- добавление субтитров, титров и переходов

- работа со звуком

- работа с цветокоррекцией

Что обо мне говорят клиенты:

🔥 "Great voice talent, fast delivery, and good communications" tril333, Thailand / June 2021 (Fiverr dot com)

🔥 "It was amazing."

longle465, the United States / June 2021 (Fiverr dot com)

🔥 "Большое спасибо за работу! Все очень быстро и качественно!"

_happy_kids_land_, Ukraine / April 2021 (Instagram)

Озвучиваю на русский, украинский, английский языки

Технические характеристики аудиооборудования:

Микрофон: Rode NT-1

Аудиоинтерфейс: Rode AI-1

Работаю в программах:

Adobe Premier Pro 2021

Adobe Audition 2021

Adobe After Effects 2021

Reaper (запись звука)

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