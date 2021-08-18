Опыт работы:
Больше пяти лет работаю с озвучкой. Дублировала с популярными студиями LeDoyen и ТакТребаПродакшн. Последние два года организовала рабочее место на дому и беру заказы.
Монтирую для зарубежных фриланс платформ:
- нарезка видеосэмплов и построение финального видео
- добавление субтитров, титров и переходов
- работа со звуком
- работа с цветокоррекцией
Что обо мне говорят клиенты:
🔥 "Great voice talent, fast delivery, and good communications" tril333, Thailand / June 2021 (Fiverr dot com)
🔥 "It was amazing."
longle465, the United States / June 2021 (Fiverr dot com)
🔥 "Большое спасибо за работу! Все очень быстро и качественно!"
_happy_kids_land_, Ukraine / April 2021 (Instagram)
Озвучиваю на русский, украинский, английский языки
Технические характеристики аудиооборудования:
Микрофон: Rode NT-1
Аудиоинтерфейс: Rode AI-1
Работаю в программах:
Adobe Premier Pro 2021
Adobe Audition 2021
Adobe After Effects 2021
Reaper (запись звука)
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