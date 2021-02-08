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Андрей Васильев
Lemberg1
Lemberg1
25 лет
Россия
/
Москва
5 лет на
фриланс
-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
—
нет выплат фрилансерам
—
нет выбранных исполнителей
—
нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
Дизайн сайта
подробно в лс
Дизайн сайта
Дизайн сайтов
6 заявок
Закрыт
3 года назад
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Заказы
1
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