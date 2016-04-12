Lemonschnecke

Анна Lemonschnecke

 
37 летРоссия/Рыбинск
8 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад

https://illustrators.ru/users/lemonschnecke

https://www.tumblr.com/blog/lemonschnecke

http://www.maryjane.ru/catalog/Rosenrot/

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Отзывы заказчиков
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8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$36
10 баллов
8 лет назад
8 изображений
Быстро, раньше указанного срока, нарисовала всё точно так как было нужно. Очень доволен, будет нужда буду обращаться ещё.
Было очень приятно работать. Оплата была выполнена четко в срок. ТЗ было понятным и подробным. Спасибо!
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