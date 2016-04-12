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Отзывы заказчиков
$36
10 баллов
8 лет назад
Быстро, раньше указанного срока, нарисовала всё точно так как было нужно. Очень доволен, будет нужда буду обращаться ещё.
Ответный отзыв
Было очень приятно работать. Оплата была выполнена четко в срок. ТЗ было понятным и подробным. Спасибо!