Якісно та відповідально!
Люблю працювати з текстами.
З комп'ютером на "ТИ"
Українською та російською володію однаково гарно.
Поважаю замовника, вчасно виконую роботу.
Ціную його час і нерви.
Вважаю, що усяка робота повинна бути віддячена.
Із задоволенням опановую нові знання та вміння.
Транскрибация
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$5/час
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#469
Рерайтинг
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$3/час
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#540
Редактирование и Корректура
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$2/час
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#748
Наполнение сайтов
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$4/час
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#952
Переводы
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$3/час
от $1от 1 дня
#1596
Копирайтинг
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$3/час
от $1от 1 дня
#3101