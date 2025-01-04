Len-a

Олена Липенко Len-a

 
53 года
год на фриланс-бирже
Была
4 месяца назад
Якісно та відповідально!

Люблю працювати з текстами.
З комп'ютером на "ТИ"

Українською та російською володію однаково гарно.

Поважаю замовника, вчасно виконую роботу.
Ціную його час і нерви.
Вважаю, що усяка робота повинна бути віддячена.

Із задоволенням опановую нові знання та вміння.

Транскрибация
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
#469
Рерайтинг
нет отзывов
$3/час
от $1от 1 дня
#540
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$2/час
от $1от 1 дня
#748
Наполнение сайтов
нет отзывов
$4/час
от $1от 1 дня
#952
Переводы
нет отзывов
$3/час
от $1от 1 дня
#1596
Копирайтинг
нет отзывов
$3/час
от $1от 1 дня
#3101
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