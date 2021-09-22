Редактор, автор, психолог

Работаю редактором, пишу реплики, шутки, креативы и скрипты для чат-ботов и не только. Могу писать посты и небольшие тексты. Большие тоже могу, зависит от темы. Кому важно — училась в школе Бюро Горбунова, в курсе про инфостиль, «сделать» и вот это вот все. Соблюдаю дедлайны, хорошо анализирую и синтезирую информацию, умею работать в команде. По образованию клинический психолог, так что если есть психологические задачи — замечательно. Английский upper-intermediate.

Люблю путешествовать, живу в Индонезии.