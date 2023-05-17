Вёрстка писем и простых одностраничных сайтов
Некоторое время назад я начала искать себя в сфере фриланса. За это время я успела испробовать себя в копирайтинге, редактировании фото, но в итоге остановилась на верстке сайтов и писем. На данный момент учусь на Full-stack разработчика.
Моё портфолио постоянно пополняется работами так как я всё время пробую что-то новое и оттачиваю свои навыки. Буду рада помочь вам в реализации ваших проектов.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Blanchard - галерея (landing page)5 просмотров
- 27 просмотров
- 44 просмотра
- 27 просмотров
- 28 просмотров
- Вёрстка email для Bitrix2437 просмотров
- Верстка HTML рассылки71 просмотр
- Верстка в рамках курса от SkillBox №176 просмотров
- Верстка HTML рассылки41 просмотр
- Верстка HTML рассылки36 просмотров
- Верстка HTML рассылки30 просмотров
- Верстка HTML рассылки33 просмотра