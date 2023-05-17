Вёрстка писем и простых одностраничных сайтов

Некоторое время назад я начала искать себя в сфере фриланса. За это время я успела испробовать себя в копирайтинге, редактировании фото, но в итоге остановилась на верстке сайтов и писем. На данный момент учусь на Full-stack разработчика.

Моё портфолио постоянно пополняется работами так как я всё время пробую что-то новое и оттачиваю свои навыки. Буду рада помочь вам в реализации ваших проектов.