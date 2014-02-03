Текстовое наполнение сайтов. Статьи, тексты, обзоры, SEO, рерайт

Написание статей, текстов, обзоров, новостей, SEO,текстов для главных станиц и любых разделов различных сайтов и интернет-магазинов. Пишу быстро, качественно и креативно.

Наработан солидный опыт в области написания текстового наполнения для различных сайтов.

Пишу на темы: строительство, ремонт и дизайн интерьеров, ландшафтный дизайн, мода, красота, косметика, компьютерные игры, планшеты и ноутбуки, предоставление различных услуг, фото, аксессуары для мобильных телефонов, отдых и туризм, биокамины и пр.

Работаю и работала с таким сайтами:

постоянный автор сайтов:

http://www.tdgalion.ru - керамическая плитка и керамогранит

http://www.itbags.ru - блог о женских сумках

http://www.noztab.com - обзоры планшетных компьютеров

сайты, для которых написала контент:

http://gksm77.ru - строительные материалы

http://kazantips.ru - отдых на Азовском море

http://interdekora.ru - биокамины

http://bumerangrs.ru - дизайн интерьеров

http://www.finska.ru - интернет-магазин финских товаров

http://armored.com.ua - аксессуары для мобильных телефонов и планшетов

http://rss.novostimira.com - сайт новостей

и ряд других сайтов

Стоимость услуг определяется из расчета 2 доллара за 1 тыс. знаков б/п. Предпочитаю работать напрямую с заказчиком.

График работы:

пн-пт с 10.00 до 19.00

сб-вс - по договоренности