Написание статей, текстов, обзоров, новостей, SEO,текстов для главных станиц и любых разделов различных сайтов и интернет-магазинов. Пишу быстро, качественно и креативно.
Наработан солидный опыт в области написания текстового наполнения для различных сайтов.
Пишу на темы: строительство, ремонт и дизайн интерьеров, ландшафтный дизайн, мода, красота, косметика, компьютерные игры, планшеты и ноутбуки, предоставление различных услуг, фото, аксессуары для мобильных телефонов, отдых и туризм, биокамины и пр.
Работаю и работала с таким сайтами:
постоянный автор сайтов:
http://www.tdgalion.ru - керамическая плитка и керамогранит
http://www.itbags.ru - блог о женских сумках
http://www.noztab.com - обзоры планшетных компьютеров
сайты, для которых написала контент:
http://gksm77.ru - строительные материалы
http://kazantips.ru - отдых на Азовском море
http://interdekora.ru - биокамины
http://bumerangrs.ru - дизайн интерьеров
http://www.finska.ru - интернет-магазин финских товаров
http://armored.com.ua - аксессуары для мобильных телефонов и планшетов
http://rss.novostimira.com - сайт новостей
и ряд других сайтов
Стоимость услуг определяется из расчета 2 доллара за 1 тыс. знаков б/п. Предпочитаю работать напрямую с заказчиком.
График работы:
пн-пт с 10.00 до 19.00
сб-вс - по договоренности