$1000
Нужно нарисовать банер для наружной рекламы. Главное нестандартный подход. Требования: креативность, свежий взгляд, способность создать принципиально новый проект. Подробности на гриня.ру
Верстка полиграфии13 заявок
Закрыт
14 лет назад
Нужно нарисовать банер для наружной рекламы. Главное нестандартный подход. Требования: креативность, свежий взгляд, способность создать принципиально новый проект. Подробности на гриня.ру
Требования: креативность, свежий взгляд, способность создать принципиально новый проект. Подробности на гриня.ру