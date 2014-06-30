LenniE89

Елена LenniE89

 
34 годаУкраина/Ровно
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Ищу работу копирайтера/рерайтера,администратора сайтов

Являюсь главным руководителем отдела продаж компании SEO-ART.

Кроме этого,профессионально занимаюсь копирайтингом/рерайтиногом,написанием контрольных и курсовых работ,осуществляю перевод и редактирование ( корректировку) текста.Примеры моих работ,могу прислать на почту,при личном обращении.

Работаю грамотно,быстро,выполняю все необходимые указания.Тексты отдаю заказчику качественные и в поставленный срок.

Почта[email protected]

  • Копирайтер для долгосрочного сотрудничества

    $500

    Наша компания ищет умных,грамотных и творческих людей,с опытом в сфере копирайтинга,рерайтинга. Главная задача-написание качественных статей для SEO продвижения. Объем-1600-3000 т.з. Статьи на различную тематику. Приветствуются люди разбирающиеся в теме:спорт,ювелирные украшения,сельское хозяйство и агробизнес,SEO продвижение. Кроме приема заявок,жду писем на почту ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад