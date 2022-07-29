Удаленный видеомонтаж

Делаю удаленный монтаж из ваших видео.

Рилс, обучающие уроки , тусовки, дни рождения, свадьба и многое другое.

Лицензионная музыка

Mонтаж в профессиональной программе FinalCut PRO

Делаю быстро и качественно, при желании накладываю субтитры и видеэффекты.