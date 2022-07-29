Удаленный видеомонтаж
Делаю удаленный монтаж из ваших видео.
Рилс, обучающие уроки , тусовки, дни рождения, свадьба и многое другое.
Лицензионная музыка
Mонтаж в профессиональной программе FinalCut PRO
Делаю быстро и качественно, при желании накладываю субтитры и видеэффекты.
Портфолио
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- Удаленный видеомонтаж11 просмотров
- Удаленный видеомонтаж12 просмотров
- Удаленный видеомонтаж20 просмотров
- Удаленный видеомонтаж14 просмотров