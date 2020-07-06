3D моделлер, визуализатор.

Большой опыт 3d моделирования (3d max, Zbrush), текстурирования, настройки освещения и визуализации (Vray, Corona), комоузинга (Adobe After Effects). Симуляция жидкостей (PhoenixFD, RealFlow). Физическая динамика (RayFire). Симуляция ткани, одежды (Marvelous Designer).

Проекты любой сложности. Интерьерная визуализация и архитектурная. Интерьеры от 500 рублей за квадратный метр до 1500 (в зависимости от сложности).