Leof

Ефимов Лео Leof

 
46 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Вёрстка страницы по примеру

    Нужно сверстать несколько страниц по примеру. Т.е. есть, страница, нужно сделать похожую (уникализоровать html код и css классы) Не под движок, просто в html/css. Пишите приблизительную цену за страницу.

    HTMLCSS
    HTML-верстка4 исполнителя
    Завершен
    5 лет назад

  • Вёрстка шаблона по примеру

    Нужно сверстать несколько страниц по примеру. Т.е. есть, страница, нужно сделать похожую (уникализоровать html ) Возможно потребуется заменить некоторые графические элементы. Не под движок, просто в html. Пишите приблизительную цену за страницу.

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
jekislava
Вячеслав 
28 летКазахстан
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$10
10 баллов
год назад
Вёрстка страницы по примеру
Все отлично
всё отлично
Ответный отзыв
sdmitrash
Сергей 
28 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$7
10 баллов
5 лет назад
Вёрстка страницы по примеру
Все супер Спасибо за проект!
Всё отлично, Спасибо!
Ответный отзыв
sdmitrash
Сергей 
28 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Вёрстка шаблона по примеру
Все супер Отлично объяснили как работать и что ожидают . Спасибо
Всё отлично, быстро, в точности с ТЗ, без лишних вопросов
Ответный отзыв