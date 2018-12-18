$30
Системное администрирование2 заявки
Закрыт
2 года назад
Нужно сверстать несколько страниц по примеру. Т.е. есть, страница, нужно сделать похожую (уникализоровать html код и css классы) Не под движок, просто в html/css. Пишите приблизительную цену за страницу.
Нужно сверстать несколько страниц по примеру. Т.е. есть, страница, нужно сделать похожую (уникализоровать html ) Возможно потребуется заменить некоторые графические элементы. Не под движок, просто в html. Пишите приблизительную цену за страницу.