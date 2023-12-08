Leona_art

Елена Leona_art

 
36 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Графический дизайн и UI/UX дизайн

Предоставляю услуги по:

Графическому дизайну:

1 Логотипы

2 Рекламные материалы

3 Мини видеоролики

4 Разработка фирменного стиля

UI/UX дизайн:

1 Редизайн сайта

2 Создание сайта визитки

3 Разработка дизайна веб-сервиса

4 Разработка дизайна мобильного приложения

Портфолио: https://www.behance.net/a058800c