Графический дизайн и UI/UX дизайн
Предоставляю услуги по:
Графическому дизайну:
1 Логотипы
2 Рекламные материалы
3 Мини видеоролики
4 Разработка фирменного стиля
UI/UX дизайн:
1 Редизайн сайта
2 Создание сайта визитки
3 Разработка дизайна веб-сервиса
4 Разработка дизайна мобильного приложения
Портфолио: https://www.behance.net/a058800c
Портфолио
- Варианты элементов наполнения сайта и веб-сервисанет просмотров
- Сайт визитка для мероприятия в WIXнет просмотров
- Календарь, стенгазета.53 просмотра
- POS материалы43 просмотра