LeonidYurkevych

Копірайт , написання текстів на замовлення будь якої складності

Ім'я: Юркевич Леонід

Профіль: Я досвідчений копірайтер з кількома роками досвіду на ринку фрілансу. Маю вищу освіту в галузі журналістики та знання практичних аспектів копірайтингу. Я люблю створювати унікальний контент, який привертає увагу та залишається у пам'яті читача.

Навички: Написання текстів на різні теми, редагування, коректура, SEO-оптимізація, копірайтинг, контент-менеджмент, соціальні мережі, технічне письмо.

Досвід: Маю досвід написання текстів на різні теми, включаючи бізнес, технології, маркетинг, здоров'я та красу, домашній догляд та багато іншого. Зараз працюю з декількома клієнтами, створюючи контент для їх веб-сайтів, блогів та соціальних мереж. Мій досвід також включає редагування та коректуру статей та інших матеріалів.

Тарифи: Мої ціни залежать від конкретної роботи та обсягу проекту. Зазвичай я беру $0.10-0.15 за слово, або можу пропонувати фіксовану ціну за проект. За додатковою інформацією стосовно тарифів, будь ласка, зв'яжіться зі мною.

Контакти: Можете зв'язатися зі мною за допомогою електронної пошти [email protected]