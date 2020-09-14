Уважаемые фрилансеры! Леонид Камин - жулик и вор. Я создала для него дизайн-проект по его фоткам, по его размерам, по его капризам. Он скачал мой проект и использовал его. Но не захотел оплачивать мою работу. А сервис Веблансера, оказывается, не только не защищает фрилансеров, а наоборот - поощряет жуликов. Этот сервис решил спор в пользу Леонида Камина, то есть не заплатил мне ни копейки за мою работу целого месяца! Кстати, этот Леонид Камин представлялся собственником помещения, дизайн-проект которого я сделала. А в Регпалате дали официальную информацию, что данный человек никакого отношения к данному адресу не имеет. Значит он просто посредник, который заказл мне дизайн-проект и перепродал его собственникам жилья. Человек, который не оплатила работу дизайнера, но воспользовался его интеллектуальным продуктом - вор. И то, что он делает уголовное преступление. Которое будет наказано. Фрилансеры, знайте. что так называемый Безопасный платеж за вашу работу совсем не защищает вас от жуликов. Он помогает жуликам.