LeoproF

Леонид LeoproF

 
25 летРоссия/Челябинск
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Перепланировка и дизайн квартиры 108 кв.м.

    Необходимо из квартиры 3-х комнатной квартиры 108 кв.м. перепланировать в 3 комнаты и гостиную совмещенною с кухней. Требования: 1. необходимо обеспечить 2 сан.узла (1 с ванной, 2 с душевой кабиной) 2. обязательно гардеробная 3.необходима визуализация 4. обязателен план электрики 5. План ...

    Интерьеры и Экстерьеры1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад
Отзывы фрилансеров
artstroy
Наталия 
70 летРоссия
4 года в сервисе
Была
3 года назад
$210
5 баллов
3 года назад
Перепланировка и дизайн квартиры 108 кв.м.
Уважаемые фрилансеры! Леонид Камин - жулик и вор. Я создала для него дизайн-проект по его фоткам, по его размерам, по его капризам. Он скачал мой проект и использовал его. Но не захотел оплачивать мою работу. А сервис Веблансера, оказывается, не только не защищает фрилансеров, а наоборот - поощряет жуликов. Этот сервис решил спор в пользу Леонида Камина, то есть не заплатил мне ни копейки за мою работу целого месяца! Кстати, этот Леонид Камин представлялся собственником помещения, дизайн-проект которого я сделала. А в Регпалате дали официальную информацию, что данный человек никакого отношения к данному адресу не имеет. Значит он просто посредник, который заказл мне дизайн-проект и перепродал его собственникам жилья. Человек, который не оплатила работу дизайнера, но воспользовался его интеллектуальным продуктом - вор. И то, что он делает уголовное преступление. Которое будет наказано. Фрилансеры, знайте. что так называемый Безопасный платеж за вашу работу совсем не защищает вас от жуликов. Он помогает жуликам.
Заказывал дизайн-проект квартиры. Наталия его выполнила, но совершенно игнорируя размеры и замечания, которые ей давались в процессе работы. Наталия живет в своем, надуманном мире, не слышит или не хочет воспринимать пожелания заказчика. В итоге, создала дизайн "для себя", на мои возражения, что мне не нравятся некоторые моменты (дверь не в том месте, планировка с/у не удовлетворяет, размеры помещений неправильные, ...) Наталия пишет, что она дизайнер и имеет право на свой взгляд, поэтому оплачивайте как есть. Постоянно искала каких-то подрядчиков и поставщиков материалов, хотя никто ее об этом не просил. В конце проекта, вместо того, чтобы исправить недочеты, обратилась в независимый арбитраж сайта, который встал на мою сторону. Если вы хотите видеть в своем помещении безальтернативный дизайн Натальи, выполненный из материалов, которые привезут поставщики Наталии "немного дороже", то вам однозначно в Artstroy к Наталии Сафроновой.
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