Роблю свої дизайни наповненими життям! Вважаю, що гарне і комфортне це ідеальне співвідношення довершеного дизайну!

Вітаю Вас!

Я - Валерія, Ваша дизайнерка інтер’єру! Працюю у місті Дніпро, також по Україні та у будь-якому куточку світу дистанційно. Давайте разом втілимо у реальність всі Ваші мрії. В інтер’єрі;) Ваші побажання - мій головний приорітет! Саме на основі Ваших побажаннях я порекомендую кращий варіант оформлення, допоможу визначитися зі стилем, розроблю для Вас концепцію, підберу ідеальні кольори та меблі, заощаджу Ваші нерви та гроші! Допоможу зробити Ваше життя комфортним і приємним!

• Створюю дизайн-проекти індивідуальні та унікальні як кожен мій клієнт;

• виконую схеми та креслення для проектів у Arhicad, а також роблю креслення для корпусних меблів на замовлення;

• створюю фотореалістичні візуалізації за допомогу 3d max+corona 9.

Behance: https://www.behance.net/leranotchenko

Site:

https://mssg.me/valeria.interiordesign

Instagram:

Дизайн-проект «Standard» містить в собі:

•Обмірний план;

•План монтажу;*

•План демонтажу;*

•План з експлікацією приміщень;

•План з розташуванням меблів;

•План підлоги;

•План стелі;

•Концепт-борд/колажі на всі приміщення проекту;

•План освітлювальних приладів;

• План сценарію увімкнення/вимкнення світла;

•План розеточних груп та електроприладів;

•План з розгортками стін;

•План прив’язки сантехнічного обладнання;

•План теплої підлоги.*

*плани виконуються за необхідністю.

Дизайн-проект Premium - це «Standard» дизайн-проект та візуалізація кожного приміщення в 3dmax+corona 9 (2-3 рендера на кімнату).