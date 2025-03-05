Вітаю Вас!
Я - Валерія, Ваша дизайнерка інтер’єру! Працюю у місті Дніпро, також по Україні та у будь-якому куточку світу дистанційно. Давайте разом втілимо у реальність всі Ваші мрії. В інтер’єрі;) Ваші побажання - мій головний приорітет! Саме на основі Ваших побажаннях я порекомендую кращий варіант оформлення, допоможу визначитися зі стилем, розроблю для Вас концепцію, підберу ідеальні кольори та меблі, заощаджу Ваші нерви та гроші! Допоможу зробити Ваше життя комфортним і приємним!
• Створюю дизайн-проекти індивідуальні та унікальні як кожен мій клієнт;
• виконую схеми та креслення для проектів у Arhicad, а також роблю креслення для корпусних меблів на замовлення;
• створюю фотореалістичні візуалізації за допомогу 3d max+corona 9.
Behance: https://www.behance.net/leranotchenko
Site:
https://mssg.me/valeria.interiordesign
Instagram:
Дизайн-проект «Standard» містить в собі:
•Обмірний план;
•План монтажу;*
•План демонтажу;*
•План з експлікацією приміщень;
•План з розташуванням меблів;
•План підлоги;
•План стелі;
•Концепт-борд/колажі на всі приміщення проекту;
•План освітлювальних приладів;
• План сценарію увімкнення/вимкнення світла;
•План розеточних груп та електроприладів;
•План з розгортками стін;
•План прив’язки сантехнічного обладнання;
•План теплої підлоги.*
*плани виконуються за необхідністю.
Дизайн-проект Premium - це «Standard» дизайн-проект та візуалізація кожного приміщення в 3dmax+corona 9 (2-3 рендера на кімнату).
Портфолио
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