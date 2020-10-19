UI/UX Designer

Меня зовут Валерия, мне 29 лет. В прошлом я инженер-землеустроитель с нераскрытым творческим потенциалом. Моими

положительными качествами являются: ответственность, пунктуальность, внимание к

деталям. Умею организовать работу в команде и мотивировать. Адекватно отношусь

к критике и открыта для экспериментов и обучению нового.

Действительно люблю то, чем занимаюсь.

Буду рада нашему общению, а в дальнейшем и сотрудничеству.

Портфолио - https://www.behance.net/valeriia_pet

Анимации -https://drive.google.com/drive/folders/18ITdBnLxHIcn__x8y5dD0ttPEW14OOKx?usp=sharing