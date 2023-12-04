Очередное пафосное заявление о том, что туту САМЫЙ лучший и САМЫЙ современный дизайн =))
Ну а если серьезно...
Привет!Меня зовут Алексей, мне 21 год и я веб-дизайнер из Иркутска.
Работаю на лучшей бирже в рунете - https://www.weblancer.net
Принцип работы:
Когда сажусь за проект, в первую очередь меня волнует, как мой дизайн поможет клиенту достигать своих целей. Я смотрю на свою работу, не как дизайнер, а как маркетолог, ибо важно прочувствовать проект, грамотно проанализировать потребность людей, и качественно изобразить это, подобрав соответствующие цвета ( P.S все это идет из психологии, где я тоже преуспел, прочитав не мало книг на данную тематику)
Что я рисую:
-Веб - Дизайн:
Сайты (корпоративные,новостные, интернет-магазины, лендинг пейдж), грамотное оформление и составление UX/UI.
Логотипы.
С работами ознакомиться по ссылке:
https://www.behance.net/13a77d1b
Работая со мной вы сэкономите:
Деньги
Время
Нервы
Гарантия на работу. Выполняю заданные задачи в положенный срок, если не нравится работа- возвращаю деньги, поскольку желание клиента- закон.
Ответственность:
Довожу дело до конца
Готов приступить к вашему проекту немедленно
Не нарушаю сроков
Даю консультации по макету
Не беру предоплату
Всегда на связи
Связь со мной:
E-mail: [email protected]
Telegram: @Alex_Yablochkin
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