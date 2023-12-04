Только качественно и в срок - удобные сайты и магазины с уникальным дизайном!

Очередное пафосное заявление о том, что туту САМЫЙ лучший и САМЫЙ современный дизайн =))

Ну а если серьезно...

Привет!Меня зовут Алексей, мне 21 год и я веб-дизайнер из Иркутска.

Работаю на лучшей бирже в рунете - https://www.weblancer.net

Принцип работы:

Когда сажусь за проект, в первую очередь меня волнует, как мой дизайн поможет клиенту достигать своих целей. Я смотрю на свою работу, не как дизайнер, а как маркетолог, ибо важно прочувствовать проект, грамотно проанализировать потребность людей, и качественно изобразить это, подобрав соответствующие цвета ( P.S все это идет из психологии, где я тоже преуспел, прочитав не мало книг на данную тематику)

Что я рисую:

-Веб - Дизайн:

Сайты (корпоративные,новостные, интернет-магазины, лендинг пейдж), грамотное оформление и составление UX/UI.

Логотипы.

С работами ознакомиться по ссылке:

https://www.behance.net/13a77d1b

Работая со мной вы сэкономите:

Деньги Время Нервы

Гарантия на работу. Выполняю заданные задачи в положенный срок, если не нравится работа- возвращаю деньги, поскольку желание клиента- закон.

Ответственность:

Довожу дело до конца

Готов приступить к вашему проекту немедленно

Не нарушаю сроков

Даю консультации по макету

Не беру предоплату

Всегда на связи

Связь со мной: