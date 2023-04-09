Lesia_Olesia

Видеомонтаж: качественно, красиво, трендово

Привет, меня зовут Олеся. Я умею снимать и монтировать видео. Обратите внимание, что многое зависит от качества исходного материала. Вот примеры моих работ.

Короткие вертикальные видео:

https://www.instagram.com/reel/CqFtqSRoeNF/

https://www.instagram.com/reel/CmzZsrjolk7/

https://www.instagram.com/reel/CnOqHtXjgAZ/

Длинные горизонтальные видео:

https://youtu.be/Qj2fe3BJ5ds

https://youtu.be/kOd2f6s-nBo

https://youtu.be/x3nb_JchG5w

https://youtu.be/jCYBTRT6rlc

https://youtu.be/Gz4WS3HBgWc

Работаю в PremierPro и After Affect.

Если интересно сотрудничество, обращайтесь в телеграм - Lesia_KSV