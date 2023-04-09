Lesia_Olesia

Видеомонтаж: качественно, красиво, трендово
Привет, меня зовут Олеся. Я умею снимать и монтировать видео. Обратите внимание, что многое зависит от качества исходного материала. Вот примеры моих работ.
Короткие вертикальные видео:
https://www.instagram.com/reel/CqFtqSRoeNF/
https://www.instagram.com/reel/CmzZsrjolk7/
https://www.instagram.com/reel/CnOqHtXjgAZ/
Длинные горизонтальные видео:
https://youtu.be/Qj2fe3BJ5ds
https://youtu.be/kOd2f6s-nBo
https://youtu.be/x3nb_JchG5w
https://youtu.be/jCYBTRT6rlc
https://youtu.be/Gz4WS3HBgWc
Работаю в PremierPro и After Affect.
Если интересно сотрудничество, обращайтесь в телеграм - Lesia_KSV