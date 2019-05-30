Если Вам необходимо разработать дизайн для лендингов, интернет-магазинов, сайтов визиток и других ресурсов, Вы по адресу. Соблюдение технического задания и пожеланий заказчика, аргументированные смелые идеи, внимание к деталям и всегда четкое соблюдение сроков - мои основные правила в работе. Мне важно, чтобы Ваш проект помогал клиентам в ежедневной работе!
Почему со мной удобно:
- Конкурентные цены, за которые вы получите качественное решение(см. мое портфолио);
- Чутко отношусь к Вашему времени, поэтому соблюдаю сроки сдачи проекта;
- Консультирую по любому вопросу. На связи 24/7
- Всегда работаю на советь и с расчетом на долгосрочное сотрудничество;
- Все, кто обращаются ко мне за дизайном получают приятные бонусы.
- Дизайн главной страницы от 70$. Срок выполнения 3-5 дней
- Дизайн внутренних страниц от 25$. Срок выполнения от 1 дня
- Дизайн Landing page от 80$. Срок выполнения от 5 до 7 дней
- Разработка баннера – от 15$. Срок от 1 дня
- Разработка логотипа – от 25$. Срок от 1 дня
Если у Вас нет технического задания, проведу с вами интервью через
скайп-консультацию, где мы совместно заполним брифф, конкретизируем задачу и у
Вас появиться видение конечного результата. Продуктом нашего сотрудничества будут предоставленные Вам дизайн - макеты, выполненные в формате PSD, полностью готовые к верстке, т.е. я подготовлю вторые состояния элементов и все всплывающие окна, а также окажу поддержку верстальщику при работе с макетами.
Мои контакты:
skype: alena_lesovaya
What'app, Viber: +7930-818-36-97
E-mail: [email protected]
К оплате принимаю:
- QIWI Кошелек
- Сбербанк
- Яндекс кошелек
- Webmoney
Обращайтесь, я открыта к сотрудничеству.
Портфолио
- Баннеры для ломбарда Капитал358 просмотров