Lesovaya_02

Алена Lesovaya_02

 
33 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Делаю красивый дизайн, с серьезным продуманным содержанием. Цены приятные, сроки не режу.

Если Вам необходимо разработать дизайн для лендингов, интернет-магазинов, сайтов визиток и других ресурсов, Вы по адресу. Соблюдение технического задания и пожеланий заказчика, аргументированные смелые идеи, внимание к деталям и всегда четкое соблюдение сроков - мои основные правила в работе.  Мне важно, чтобы Ваш проект помогал клиентам в ежедневной работе!

Почему со мной удобно: 

  • Конкурентные цены, за которые вы получите качественное решение(см. мое портфолио);
  • Чутко отношусь к Вашему времени, поэтому соблюдаю сроки сдачи проекта;
  • Консультирую по любому вопросу. На связи 24/7
  • Всегда работаю на советь и с расчетом на долгосрочное сотрудничество;
  • Все, кто обращаются ко мне за дизайном получают приятные бонусы.
Цены на мои услуги: 

  • Дизайн главной страницы от 70$. Срок выполнения 3-5 дней
  • Дизайн внутренних страниц от 25$. Срок выполнения от 1 дня
  • Дизайн Landing page от 80$. Срок выполнения от 5 до 7 дней
  • Разработка баннера – от 15$. Срок от 1 дня
  • Разработка логотипа – от 25$. Срок от 1 дня
* Точную стоимость и сроки оговариваем после детального ознакомления с задачей.** Работа по предоплате 50% или по Безопасной сделке

Если у Вас нет технического задания, проведу с вами интервью через

скайп-консультацию, где мы совместно заполним брифф, конкретизируем задачу и у

Вас появиться видение конечного результата. Продуктом нашего сотрудничества будут предоставленные Вам дизайн - макеты, выполненные в формате PSD, полностью готовые к верстке, т.е. я подготовлю вторые состояния элементов и все всплывающие окна, а также окажу поддержку верстальщику при работе с макетами.  

Мои контакты:

 skype:  alena_lesovaya

What'app, Viber: +7930-818-36-97

E-mail: [email protected]

К оплате принимаю:

  • QIWI Кошелек
  • Сбербанк
  • Яндекс кошелек
  • Webmoney

Хотите чтобы инструмент Вашего бизнеса был не только эффективным, но и имел качественное дизайнерское оформление, я помогу Вам в этом. 

Обращайтесь, я открыта к сотрудничеству.

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Портфолио

Отзывы заказчиков

anton202
Антон 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Дизайн 6 шаблонов каталога для имеющегося сайта
Всё сделано по ТЗ, всем доволен. Всегда на связи, позитивно, продуктивно. Буду обращаться ещё!
Отличный заказчик, сразу предоставил точное ТЗ, всегда на связи! Оплата в срок! Рекомендую!
Ответный отзыв
Krylov91
34 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$110
10 баллов
6 лет назад
Дизайн интернет-магазина
Обратился к Алене с заказом, по которому не было конкретного задания, было только общее понимание что хочу видеть! Она еще на моменте выбора исполнителя предложила сразу несколько хороших примеров и подсказала как бы можно было все оформить, поэтому выбрал ее исполнителем! В течение дня присылала блоки, которые уже успела сделать и я сразу мог корректировать! Сработала очень быстро, результатом очень доволен, даже лучше, чем представлял! Работаем дальше над адаптивами и баннерами для соц сетей и яндексдиректа! Очень рекомендую!
Отличный заказчик, рекомендую! Обсудили все по скайпу, так как не было ТЗ, заказчик одобрил идею, начала работу! Правки были обоснованные, с оплатой все четко! Закончили с сайтом, продолжаем работать над другим проектом!
Ответный отзыв
oantokhin
Олег 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Изменить на лого с ENG на RU
WordPress
Работа выполнена качественно и в срок. Исполнитель адекватный, все нюансы учтены. Рекомендую.
Спасибо за сотрудничество! Все четко и понятно! Рекомендую!
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