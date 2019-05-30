Делаю красивый дизайн, с серьезным продуманным содержанием. Цены приятные, сроки не режу.

Если Вам необходимо разработать дизайн для лендингов, интернет-магазинов, сайтов визиток и других ресурсов, Вы по адресу. Соблюдение технического задания и пожеланий заказчика, аргументированные смелые идеи, внимание к деталям и всегда четкое соблюдение сроков - мои основные правила в работе. Мне важно, чтобы Ваш проект помогал клиентам в ежедневной работе!

Почему со мной удобно:

Конкурентные цены, за которые вы получите качественное решение(см. мое портфолио);

Чутко отношусь к Вашему времени, поэтому соблюдаю сроки сдачи проекта;

Консультирую по любому вопросу. На связи 24/7

Всегда работаю на советь и с расчетом на долгосрочное сотрудничество;

Все, кто обращаются ко мне за дизайном получают приятные бонусы.

Дизайн главной страницы от 70$. Срок выполнения 3-5 дней

Дизайн внутренних страниц от 25$. Срок выполнения от 1 дня

Дизайн Landing page от 80$. Срок выполнения от 5 до 7 дней

Разработка баннера – от 15$. Срок от 1 дня

Разработка логотипа – от 25$. Срок от 1 дня

Если у Вас нет технического задания, проведу с вами интервью через

скайп-консультацию, где мы совместно заполним брифф, конкретизируем задачу и у

Вас появиться видение конечного результата. Продуктом нашего сотрудничества будут предоставленные Вам дизайн - макеты, выполненные в формате PSD, полностью готовые к верстке, т.е. я подготовлю вторые состояния элементов и все всплывающие окна, а также окажу поддержку верстальщику при работе с макетами.

Мои контакты:

skype: alena_lesovaya

What'app, Viber: +7930-818-36-97

E-mail: [email protected]

К оплате принимаю:

QIWI Кошелек

Сбербанк

Яндекс кошелек

Webmoney

Хотите чтобы инструмент Вашего бизнеса был не только эффективным, но и имел качественное дизайнерское оформление, я помогу Вам в этом.

Обращайтесь, я открыта к сотрудничеству.