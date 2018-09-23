Специалист по контекстной рекламе

Сотрудник ведущего performance-агенства Москвы.

Владею английским в совершенстве и могу выполнять заказы для иностранных клиентов/направленности на зарубежный рынок.

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Планирование структуры рекламных кампаний в аккаунте

Подбор полного семантического ядра для поисковых и РСЯ (КМС) кампаний для клиентов в сфере недвижимости, e-commerce и автомобильного сектора

Группировка запросов, написание релевантных объявлений

Подготовка и настройка рекламных кампаний для запуска на Яндекс и Google

Заливка РК в аккаунт

Массовое редактирование кампаний через Директ.Коммандер и AdWords Editor

Перенос РК из Директа в Adwords

Анализ работы колкиперов

Работа со статусом «мало показов» с использованием макросов

Систематическая оптимизация кампаний через списки минус-слов

Аудит качества рекламных материалов, показа объявлений и настроек РК