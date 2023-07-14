🔥 Графический и веб-дизайн из солнечного Узбекистана

Меня зовут Олеся. Я создаю продающие веб-сайты любой сложности

✅ Задизайню:

→ прототип сайта

→ landing page (одностраничный сайт)

→ интернет магазин

→ мобильные приложения

→ интерфейс

→ dashboard

А также сделаю → редизан сайта/элементов

🤘 Знания и опыт работы, курсы:

Бэкграунд в дизайне — 4 года. Положительный опыт работы со стартапами и крупными компаниями. А именно бьюти индустрия, туризм, пищевая продукция, авиа перевозки, бытовая техника, armor, логистика.



Комбинирование опыта, помогает мне найти эффективные решения, для получения результата

⭐️ Умею в Figma:

→ Разработка интерактивных прототипов

→ Дизайн лендингов, многостраничных сайтов, мобильных приложений, дашбордов

→ Работа с типографикой

→ Работа с компонентами, вариантами и Auto layout

→ Работа с библиотекой стилей

→ Подбор иконок

→ Адаптивы макетов

→ Подготовка макетов к верстке





⭐️ Умею в Photoshop:

→ креативы для социальных сетей

→ баннеры для сайтов

→ коррекция фотографий цветокоррекция, удаление фона, добавление водяных знаков, ретушь)

→ работа с изображениями и фотографиями





⭐️ Умею в Illustrator:

→ визитки

→ логотипы

→ UX/UI - паттерны поведения пользователей, адаптивы, сетки, намеренность и правила хорошего дизайна

📚 2023 г. Успешно окончила курс у Алексея Бычкова

☝🏻 Работаю по предоплате 30%

Предоплата - доверие между нами. В каждую задачу, я вкладываю всю ответственность и внимание. не исключено, что могут возникнут ситуации, где мы имеем разные представления о дизайне. В таком случае, я верну предоплату на начальном этапе. Для меня ценно ваше время и выбор

💜 Бесплатно внесу правки

Ваши пожелания очень важны, я лояльно отношусь к правкам в процессе работы, чтобы достичь лучшего результата и прийти к согласию



✍️ Связь со мной:

Личные сообщения на Weblancer

Telegram - @lesyasheko

Email - [email protected]



Обращайтесь, буду рада поработать с вами 🤝