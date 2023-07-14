Меня зовут Олеся. Я создаю продающие веб-сайты любой сложности
✅ Задизайню:
→ прототип сайта
→ landing page (одностраничный сайт)
→ интернет магазин
→ мобильные приложения
→ интерфейс
→ dashboard
А также сделаю → редизан сайта/элементов
🤘 Знания и опыт работы, курсы:
Бэкграунд в дизайне — 4 года. Положительный опыт работы со стартапами и крупными компаниями. А именно бьюти индустрия, туризм, пищевая продукция, авиа перевозки, бытовая техника, armor, логистика.
Комбинирование опыта, помогает мне найти эффективные решения, для получения результата
⭐️ Умею в Figma:
→ Разработка интерактивных прототипов
→ Дизайн лендингов, многостраничных сайтов, мобильных приложений, дашбордов
→ Работа с типографикой
→ Работа с компонентами, вариантами и Auto layout
→ Работа с библиотекой стилей
→ Подбор иконок
→ Адаптивы макетов
→ Подготовка макетов к верстке
⭐️ Умею в Photoshop:
→ креативы для социальных сетей
→ баннеры для сайтов
→ коррекция фотографий цветокоррекция, удаление фона, добавление водяных знаков, ретушь)
→ работа с изображениями и фотографиями
⭐️ Умею в Illustrator:
→ визитки
→ логотипы
→ UX/UI - паттерны поведения пользователей, адаптивы, сетки, намеренность и правила хорошего дизайна
📚 2023 г. Успешно окончила курс у Алексея Бычкова
☝🏻 Работаю по предоплате 30%
Предоплата - доверие между нами. В каждую задачу, я вкладываю всю ответственность и внимание. не исключено, что могут возникнут ситуации, где мы имеем разные представления о дизайне. В таком случае, я верну предоплату на начальном этапе. Для меня ценно ваше время и выбор
💜 Бесплатно внесу правки
Ваши пожелания очень важны, я лояльно отношусь к правкам в процессе работы, чтобы достичь лучшего результата и прийти к согласию
✍️ Связь со мной:
Личные сообщения на Weblancer
Telegram - @lesyasheko
Email - [email protected]
Обращайтесь, буду рада поработать с вами 🤝
Портфолио
- Мобильное приложение: книга рецептов4 просмотра
- Dashboard на спортивную тематику6 просмотров
- WEB: Ceramic6 просмотров
- WEB: Little Friend11 просмотров
- SMM: Welcome to Uzbekistan7 просмотров
- SMM: открытка к 8 марта (авиа)4 просмотра
- SMM: Spring5 просмотров
- WEB: Playmaker6 просмотров
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