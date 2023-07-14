Lesya_Karpi

Олеся Карпенко Lesya_Karpi

 
27 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
🔥 Графический и веб-дизайн из солнечного Узбекистана

Меня зовут Олеся. Я создаю продающие веб-сайты любой сложности

✅ Задизайню:

→ прототип сайта
→ landing page (одностраничный сайт)
→ интернет магазин
→ мобильные приложения
→ интерфейс
→ dashboard
А также сделаю → редизан сайта/элементов

 

🤘 Знания и опыт работы, курсы:

Бэкграунд в дизайне — 4 года. Положительный опыт работы со стартапами и крупными компаниями. А именно бьюти индустрия, туризм, пищевая продукция, авиа перевозки, бытовая техника, armor, логистика.

Комбинирование опыта, помогает мне найти эффективные решения, для получения результата

 

⭐️ Умею в Figma:
→ Разработка интерактивных прототипов
→ Дизайн лендингов, многостраничных сайтов, мобильных приложений, дашбордов
→ Работа с типографикой
→ Работа с компонентами, вариантами и Auto layout
→ Работа с библиотекой стилей
→ Подбор иконок
→ Адаптивы макетов
→ Подготовка макетов к верстке

⭐️ Умею в Photoshop:
→ креативы для социальных сетей
→ баннеры для сайтов
→ коррекция фотографий цветокоррекция, удаление фона, добавление водяных знаков, ретушь)
→ работа с изображениями и фотографиями

⭐️ Умею в Illustrator:
→ визитки
→ логотипы

 

UX/UI - паттерны поведения пользователей, адаптивы, сетки, намеренность и правила хорошего дизайна

 

📚 2023 г. Успешно окончила курс у Алексея Бычкова

 

☝🏻 Работаю по предоплате 30%

Предоплата - доверие между нами. В каждую задачу, я вкладываю всю ответственность и внимание. не исключено, что могут возникнут ситуации, где мы имеем разные представления о дизайне. В таком случае, я верну предоплату на начальном этапе. Для меня ценно ваше время и выбор

💜 Бесплатно внесу правки

Ваши пожелания очень важны, я лояльно отношусь к правкам в процессе работы, чтобы достичь лучшего результата и прийти к согласию

✍️ Связь со мной:

Личные сообщения на Weblancer
Telegram - @lesyasheko
Email - [email protected]

Обращайтесь, буду рада поработать с вами 🤝

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Отзывы заказчиков

guest_16893375037763
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$120
10 баллов
2 года назад
Дизайн лендинга
Дизайн лендингов
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