Энергичная верстка HTML5 / CSS3 / JQUERY
Толково и качественно сделаю верстку по вашему PSD-макету (или Figma) в оговоренные сроки. Имею практический опыт HTML-верстки разного уровня сложности.
HTML5, CSS3, JQUERY
Работаю с соблюдением современных веб-стандартов.
Чистый, понятный код, внутренняя логика и обоснованность решений — удобство для дальнейшей поддержки сайта. Адаптивность, семантика, валидность, быстродействие.
Стоимость зависит от самого макета и объема работ.
Обращайтесь, договоримся!
Email: [email protected]
Skype: ocetis
Telegram: https://t.me/ocetis
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