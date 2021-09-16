Энергичная верстка HTML5 / CSS3 / JQUERY

Толково и качественно сделаю верстку по вашему PSD-макету (или Figma) в оговоренные сроки. Имею практический опыт HTML-верстки разного уровня сложности.

HTML5, CSS3, JQUERY

Работаю с соблюдением современных веб-стандартов.

Чистый, понятный код, внутренняя логика и обоснованность решений — удобство для дальнейшей поддержки сайта. Адаптивность, семантика, валидность, быстродействие.

Стоимость зависит от самого макета и объема работ.

Обращайтесь, договоримся!

Email: [email protected]

Skype: ocetis

Telegram: https://t.me/ocetis