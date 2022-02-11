Ведущий специалист графического дизайна в Народном СМИ ВЕСТНИК РОДОВЫХ ПОМЕСТИЙ
Примеры дизайна и оформления смотрите тут
Качество и стиль монтажа можно посмотреть здесь
Дополнительные материалы по запросу при обсуждении заказа.
Уважаемые Заказчики!
Мы с вами делаем одно дело, мы создаём настроение и образы будущего. Будущего, которое увидят тысячи наших сограждан. Вольно или невольно мы влияем на то, что они будут чувствовать, что захотят сделать после контакта с нашими "шедеврами". Именно с нашими, потому как ответственность за результат 50\50.
Выбирая исполнителя, вы надеетесь реализовать вашу идею. Как вы можете понять подходит вам исполнитель или нет? Да, посмотреть портфолио! И что вы там хотите увидеть? Уже готовый вариант вашей идеи? Это просто странно так думать.. откуда он там будет? У меня есть к вам предложение, предложение долговременного проектного сотрудничества. Пишите Telegram
Успехов вам в реализации!
Портфолио
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