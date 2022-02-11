Графический Дизайн Видеомонтаж из ваших материалов

Ведущий специалист графического дизайна в Народном СМИ ВЕСТНИК РОДОВЫХ ПОМЕСТИЙ

Примеры дизайна и оформления смотрите тут

Качество и стиль монтажа можно посмотреть здесь

Дополнительные материалы по запросу при обсуждении заказа.

Уважаемые Заказчики!

Мы с вами делаем одно дело, мы создаём настроение и образы будущего. Будущего, которое увидят тысячи наших сограждан. Вольно или невольно мы влияем на то, что они будут чувствовать, что захотят сделать после контакта с нашими "шедеврами". Именно с нашими, потому как ответственность за результат 50\50.

Выбирая исполнителя, вы надеетесь реализовать вашу идею. Как вы можете понять подходит вам исполнитель или нет? Да, посмотреть портфолио! И что вы там хотите увидеть? Уже готовый вариант вашей идеи? Это просто странно так думать.. откуда он там будет? У меня есть к вам предложение, предложение долговременного проектного сотрудничества. Пишите Telegram

Успехов вам в реализации!