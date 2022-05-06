Веб-разработчик, Frontend, Backend

Я Frontend разработчик. Занимаюсь разработкой веб-сайтов и веб-приложений: рефакторинг готовых проектов, создание с нуля.

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Обо мне

Владею английским и немецким языком;

Грамотно подхожу к любой работе;

Учтив и вежлив;

Компетентность;

Сосредоточенность;

Надежность, пунктуальность;

Умение слушать;

Не срываю сроков, сумм, обозначенных при договоренностях.

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Мои преимущества

﻿﻿Максимальная вовлеченность в проект, результат - ПРОДУКТ, о котором Вы МЕЧТАЛИ.

﻿Оперативная коммуникация 24/7.

﻿100% ответственность за качественный результат своего труда.

﻿Доброжелательность и легкость в общении.

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Контакты

Telegram: @vladislavMelnik1

Email: [email protected]

Github: https://github.com/MullerWlad?tab=repositories

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Стек

Владею:

- HTML5,

- CSS3,

- так же владею инструментами препроцессоров SCSS, SASS,

- JavaScript,

- jQuery,

- Vue.js,

- Gulp,

- Pug,

- Vue.js,

- Node.js --> express,

- Bootstrap,

- Foundation

Работаю с legacy кодом.

Пишу, rest api с любым функционалом.

Пишу по БЭМ методологии.

Адаптивно верстаю проекты с макетов и без.