Я Frontend разработчик. Занимаюсь разработкой веб-сайтов и веб-приложений: рефакторинг готовых проектов, создание с нуля.
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Обо мне
Владею английским и немецким языком;
Грамотно подхожу к любой работе;
Учтив и вежлив;
Компетентность;
Сосредоточенность;
Надежность, пунктуальность;
Умение слушать;
Не срываю сроков, сумм, обозначенных при договоренностях.
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Мои преимущества
Максимальная вовлеченность в проект, результат - ПРОДУКТ, о котором Вы МЕЧТАЛИ.
Оперативная коммуникация 24/7.
100% ответственность за качественный результат своего труда.
Доброжелательность и легкость в общении.
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Контакты
Telegram: @vladislavMelnik1
Email: [email protected]
Github: https://github.com/MullerWlad?tab=repositories
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Стек
Владею:
- HTML5,
- CSS3,
- так же владею инструментами препроцессоров SCSS, SASS,
- JavaScript,
- jQuery,
- Vue.js,
- Gulp,
- Pug,
- Vue.js,
- Node.js --> express,
- Bootstrap,
- Foundation
Работаю с legacy кодом.
Пишу, rest api с любым функционалом.
Пишу по БЭМ методологии.
Адаптивно верстаю проекты с макетов и без.
Портфолио
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