👋 Привет!
Меня зовут Левон, мне 16 лет. Живу в городе Ереван, Армения. Я новичок на портале Weblancer, но далеко не новичок в програмировнии. Занимаюсь программированием более 2х лет. работаю React Native программистом почти 7 месяцев.
李 Честность, откровенность и пунктуальность
Всегда делаю как для себя, на совесть. И всегда остаюсь на связи, даже после завершения работы над проектом!
Обсуждаю заказ с удовольствием
Всегда готов обсудить заказ. Telegram, Gmail, Viber, WhatsApp..... - как вам удобно.