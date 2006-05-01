👋 Привет!

Меня зовут Левон, мне 16 лет. Живу в городе Ереван, Армения. Я новичок на портале Weblancer, но далеко не новичок в програмировнии. Занимаюсь программированием более 2х лет. работаю React Native программистом почти 7 месяцев.

李 Честность, откровенность и пунктуальность

Всегда, на совесть. И всегда остаюсь на связи, даже после завершения работы над проектом!

 Обсуждаю заказ с удовольствием

Всегда готов обсудить заказ. Telegram, Gmail, Viber, WhatsApp..... - как вам удобно.