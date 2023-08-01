Проектирование систем вентиляции и кондиционирования

Здравствуйте. Меня зовут Павел. Я инженер строитель, закончил КазГАСА (Казахская головная архитектурно-строительная академия) по специальности "вентиляция и кондиционирование". В этой сфере работаю с 2008 года и имею большой опыт в проектирование, расчете и монтаже систем вентиляции и кондиционирования. Также занимался подбором и продажей вентиляционного оборудования и ведением складского учета.

Хорошо работаю в программе AutoCAD, Word, Excel и Photoshop.

Всегда готов подробно обсудить с вами мельчайшие подробности вашего заказа.

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