Дизайн сайтов | UI | UX

Уникальный и современный дизайн сайта нацеленный на результат.

Привет!

Меня зовут Дарья – коммуникабельная девушка, заботливая мама, любящая жена, исполнительный работник. Мне 26 лет, живу в Минске.

Меня всегда привлекало красивое оформление и стильный дизайн сайтов, точное расположение текста. На четко организованных страничках с «правдивым» фото просто зависала. А ведь этим кто-то занимается? Как оказалось, название волшебника – веб-дизайнер. Заочное знакомство с этой профессией и стало отправной точкой моего пути обучения, поглощения новой информации и практики, практики, практики.

На сегодняшний день я умею:

Создавать с нуля дизайн-макеты для сайтов (лендинги, многостраничные сайты, интернет-магазины и т.д.)

Создавать фирменный стиль сайта (ваш макет будет уникален)

Разбираться в современных трендах веб-дизайна (я постоянно слежу за новыми веяниями и трендами)

Работать в программах Adobe Photoshop, Figma, Illustrator.

Я на связи в рабочее время

У меня четкий режим работы - с 9.00 до 17.00. Мне можно звонить, писать в это время. Отвечу, объясню, покажу. Все 8 часов - ваша.

Я уважаю заказчиков

“Нет, это не то, что вам нужно!” - такой фразы вы точно от меня не услышите. Я выстраиваю доверительные отношения: слушаю, подсказываю, “одеваю” ваши мысли.

Несдвигаемый дедлайн

Я соблюдаю сроки и не переношу дедлайн в самый последний момент. Землетрясения и падающий метеорит не заставят меня бросить работу над проектом 

Я постоянно учусь

Прохожу курсы и читаю профессиональную литературу, чтобы повышать свой уровень. Иду в ногу со временем и слежу за новыми веяниями в веб-дизайне.

Внимание к мелочам

Даже маленькая деталь в дизайне имеет большое значение. А скрупулезность у меня в крови: не только принцип, но и черта характера 💪

Бесплатные правки

Поменять местами элементы, изменить изображение, цвет, шрифт – легко. Сделаю это абсолютно бесплатно.

Этапы нашего сотрудничества

1. Ознакомление с ТЗ, обсуждение сроков и бюджета. Если нет готового ТЗ (технического задания) - помогу составить, пришлю БРИФ с вопросами, чтобы

ничего не упустить).

2. После предоплаты разрабатываю прототип и концепцию сайта,согласовываю их с вами.

3. Разрабатываю дизайн-макет, согласовываю его с вами, вношу правки, если необходимо.

4. Сдаю готовый проект (все материалы будут подготовлены для верстальщика, после завершения работы я буду на связи, на случай, если уверстальщика возникнут вопросы).

Варианты оплаты

Карта БПС-Сбербанка

Яндекс.Деньги

Свяжитесь со мной удобным для Вас способом:

E-mail: [email protected]

Telegram: @levdanskaya_darya

Instagram:@levdanskaya.darya

Телефон/Viber: +375295771587