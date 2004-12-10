ВЕБ-РАЗРАБОТЧИК (специалист в сферах html & java script)
WEB Developer
Мои навыки: HTML, SCCS, CSS, Figma, Photoshop, JavaScript
Опыт работы: Нету
Описание: Начинающий верстальщик. Веб-програмированием занимаюсь больше года. Владею узбекским(носитель), русским(CEFR B2) и английским (CEFR A2). Доступен только в промежутке времени от 8:00 до 00:00. Со всеми моими экземплярами работ можно ознакомиться
по ссылкам ниже…
Потрфолио:
Плюсы работая со мной:
- Экономия времени и нервов
- Не высокие цены
- Гарантированние свое работы
- Если выйду из срока договора,, то возвращаю 20% оплаты
Способы связи:
@dead_ins1de - instagram
@Rcuudj - Teegram