ВЕБ-РАЗРАБОТЧИК (специалист в сферах html & java script)

WEB Developer

Мои навыки: HTML, SCCS, CSS, Figma, Photoshop, JavaScript

Опыт работы: Нету

Описание: Начинающий верстальщик. Веб-програмированием занимаюсь больше года. Владею узбекским(носитель), русским(CEFR B2) и английским (CEFR A2). Доступен только в промежутке времени от 8:00 до 00:00. Со всеми моими экземплярами работ можно ознакомиться

по ссылкам ниже…

Потрфолио:

Плюсы работая со мной:

- Экономия времени и нервов

- Не высокие цены

- Гарантированние свое работы

- Если выйду из срока договора,, то возвращаю 20% оплаты

Способы связи:

@dead_ins1de - instagram

@Rcuudj - Teegram