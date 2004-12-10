Leveling

Бехруз Аноркулов Leveling

 
19 летУзбекистан/Алмалык
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
ВЕБ-РАЗРАБОТЧИК (специалист в сферах html & java script)

WEB Developer

Мои навыки: HTML, SCCS,  CSS,  Figma, Photoshop, JavaScript

Опыт работы: Нету

Описание: Начинающий верстальщик. Веб-програмированием занимаюсь больше года. Владею узбекским(носитель), русским(CEFR B2) и английским (CEFR A2). Доступен только в промежутке времени от 8:00 до 00:00. Со всеми моими экземплярами работ можно ознакомиться

по ссылкам ниже…

Потрфолио:

Плюсы работая со мной: 

- Экономия времени и нервов

- Не высокие цены

- Гарантированние свое работы

- Если выйду из срока договора,, то возвращаю 20% оплаты

Способы связи:

@dead_ins1de -  instagram

@Rcuudj - Teegram

JavascriptHTMLCSSFigmaJavaPhotoshop