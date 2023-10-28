Здравствуйте, меня зовут Алена. Мне 23 года, я из Рязани.

Я психиатр. Два года назад я окончила Санкт-Петербургский государственный университет по направлению «психология». Там же проходила курсы по коррекционной психиатрии детей.

Уже в вузе начала работать в коррекционной школе: сначала помощником психолога, потом тьютором. Для этой же школы разработала проект наставничества, в рамках которого подростки с расстройством аутического спектра учились самостоятельно решать учебные задачи. В проекте участвовало 30 подопечных.