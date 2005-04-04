Здравствуйте, здесь вы можете увидеть чем я занимаюсь и чем я могу вам помочь
Здравствуйте! Я профессионал в сфере графического дизайна и обработки изображений с опытом работы в Adobe Photoshop и After Effects. Также я занимаюсь транскрибациией текста и работой с нейросетями. Я готов помочь вам в создании креативных графических работ, редактировании фотографий, простых анимации, монтажу видео и генерацией различных фото/видео с помощью нейросетей. Доверьте мне ваш проект, и я сделаю все возможное чтобы достичь ваших запросов
Аудиомонтаж
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
#93
Видеомонтаж
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#268
Транскрибация
нет отзывов
$3/час
от $1от 1 дня
#317
Обработка фотографий
нет отзывов
$2/час
от $3от 1 дня
#1013
Переводы
нет отзывов
$2/час
от $3от 2 дней
#1326
Копирайтинг
нет отзывов
$3/час
от $2от 1 дня
#3112