Здравствуйте, здесь вы можете увидеть чем я занимаюсь и чем я могу вам помочь

Здравствуйте! Я профессионал в сфере графического дизайна и обработки изображений с опытом работы в Adobe Photoshop и After Effects. Также я занимаюсь транскрибациией текста и работой с нейросетями. Я готов помочь вам в создании креативных графических работ, редактировании фотографий, простых анимации, монтажу видео и генерацией различных фото/видео с помощью нейросетей. Доверьте мне ваш проект, и я сделаю все возможное чтобы достичь ваших запросов