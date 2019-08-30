Магия Текста. Магия Продаж.
МТ:
Нейминг, слоган, стихи, проза, скрипты, сценарии, копирайтинг, рерайтинг, продающие тексты, транскрибация.
МП:
15 лет в продажах (телефонные, ИМ, розница), из них 9 лет на руководящих должностях.
Собеседования, скрипты, продажи, тренинги, коучинг, возражения, увольнения, консультации, стандарты, воронка.
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Нейминг и Слоганы
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$10/час
от $30
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Продающие тексты
нет отзывов
$4/час
от $4
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
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$5/час
от $5
нет рейтинга
Сценарии
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$10/час
от $10
нет рейтинга
Транскрибация
нет отзывов
$1/час
от $4
нет рейтинга