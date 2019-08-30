Магия Текста. Магия Продаж.

МТ:

Нейминг, слоган, стихи, проза, скрипты, сценарии, копирайтинг, рерайтинг, продающие тексты, транскрибация.

МП:

15 лет в продажах (телефонные, ИМ, розница), из них 9 лет на руководящих должностях.

Собеседования, скрипты, продажи, тренинги, коучинг, возражения, увольнения, консультации, стандарты, воронка.