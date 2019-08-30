LexBatu

Алексей LexBatu

 
42 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Магия Текста. Магия Продаж.

МТ:

Нейминг, слоган, стихи, проза, скрипты, сценарии, копирайтинг, рерайтинг, продающие тексты, транскрибация.

МП:

15 лет в продажах (телефонные, ИМ, розница), из них 9 лет на руководящих должностях.

Собеседования, скрипты, продажи, тренинги, коучинг, возражения, увольнения, консультации, стандарты, воронка.

Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$10/час
от $30
нет рейтинга
Продающие тексты
нет отзывов
$4/час
от $4
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$5/час
от $5
нет рейтинга
Сценарии
нет отзывов
$10/час
от $10
нет рейтинга
Транскрибация
нет отзывов
$1/час
от $4
нет рейтинга