Творческий человек, желающий развить в себе таланты. Имеется хорошее воображение, что помогает продумывать различные идеи. Имеется навык владения тоном голоса, что можно использовать в озвучке, что на данный момент мне очень интересно и хочется довести свой уровень на более профессиональный, чтобы уметь работать в данной сфере. Ответственен, выполняю поставленные задачи всегда в срок. Имеется музыкальный слух за счёт умения играть на таком музыкальном инструменте, как барабанная установка.